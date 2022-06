Terremoto a Rieti, trema la terra in provincia: magnitudo tra 3.0 e 3.5 La scossa è avvenuta alle 18.39 di oggi, nella zona di Rieti.

A cura di Natascia Grbic

Trema la terra nella provincia di Rieti. Alle 18.39 un terremoto con magnitudo stimata tra 3.0 e 3.5 si è avvertito in zona. La scossa è stata sentita distintamente dagli abitanti della zona, che si sono chiesti cosa stesse accadendo. Al momento non si hanno notizie di strutture danneggiate, mentre non sembrano esserci persone ferite data anche la scarsa entità della magnitudo. L'epicentro, secondo i dati forniti da INGV terremoti, è a sei chilometri da Cittàreale, a una profondità di dieci chilometri. "Noi l'abbiamo avvertita distintamente anche sedute al fresco…mannaggia!", scrive una signora su Twitter, commentando l'aggiornamento di INGV Terremoti.

Il terremoto avvertito anche ad Amatrice

Una scossa con una magnitudo di questo tipo non è classificata come pericolosa sulla scala Richter. Si tratta di terremoti molto leggeri, che generalmente non producono danni e non causano feriti. Oggi a Rieti, in particolare, sono state tre le scosse avvertite: una alle 18.19 di 2.4, una alle 18.39 di 3.1 e una alle 18.42 di 2.8. Tutte si sono verificate a una profondità di dieci chilometri, quella più forte – di 3.1 – è stata avvertita anche ad Amatrice, non lontanissima dall'epicentro. Paura a Rieti, ma soprattutto ad Amatrice, dove è ancora vivido il ricordo delle scosse che si verificarono nel 2016 e che spazzarono via Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. Trecento i morti, quarantamila gli sfollati. E una ricostruzione a rilento, con molte persone che hanno dovuto abbandonare le loro case e appoggiarsi a soluzioni di fortuna, mettendo in pausa la propria vita e non riuscendo a ricominciare.