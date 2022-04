Terremoto a Nord Est di Roma: magnitudo 2.7 a Ciciliano, è la seconda scossa in 5 giorni Oggi pomeriggio a Ciciliano, nella provincia a Nord Est di Roma c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 avvertita dalla popolazione. È la seconda in cinque giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Terremoto a Ciciliano, a Nord Est di Roma nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 aprile. Una scossa di magnitudo 2.7 si è registrata alle ore 16.54. L'epicentro si trova esattamente a tre chilometri di distanza da Ciciliano, centro dell'Area Metropolitana della Capitale. La profondità in cui è avvenuta la scossa è di nove chilometri. I dati arrivano dal sito ufficiale dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sui social network diversi utenti hanno segnalato di averla avvertita in maniera distinta e di aver interrotto le proprie attività quotidiane. Si tratta della seconda scossa in cinque giorni, l'altra, più forte, si è verificata la sera dell'11 aprile scorso. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Le zone in cui è stata avvertita la scossa di oggi vicino Roma

Gli utenti hanno detto di averla sentita in prossimità dell'epicentro. Alcune segnalazioni sono arrivate dai centri abitati limitrofi all'epicentro, come ad esempio Gerano, dove gli abitanti hanno spiegato di averla avvertita distintamente per alcuni secondi. Sui social network, in particolare su Facebook nei gruppi in cui si riuniscono gli abitanti di quartieri, paesi e città, i residenti hanno espresso la loro preoccupazione.

La prima scossa di lunedì scorso a Ciciliano

La prima scossa vicino Roma si è verificata lunedì scorso alle ore 22.21. In quel frangente i sismografi hanno registrato una magnitudo di 3.4 e il terremoto è stato chiaramente avvertito dalle persone. Le segnalazioni all'Ingv sono arrivate mediamente ad una distanza di 30-40 chilometri dall'epicentro. All’interno del Raccordo Anulare è stata avvertita a Nord-Est, in corrispondenza dei sedimenti dal Paleotevere, a Sud dell’epicentro è stata percepita nella zona dei Colli Albani, mentre dall'area ad Est di Ciciliano sono arrivate poche segnalazioni, perché è una zona in cui vivono meno persone. L'esito del sopralluogo dello scorso lunedì svolto da sindaco, vigili del fuoco, ufficio tecnico comunale e protezione civile non ha registrato danni agli edifici.