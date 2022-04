Terremoto a Nord Est di Roma dell’11 aprile: la mappa con le zone che lo hanno avvertito L’Ingv ha pubblicato una mappa in cui sono indicati i punti nei quali è stata avvertita la scossa di terremoto la sera dell’11 aprile 2022 con epicentro Ciciliano a Nord Est di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Il terremoto dell’11 aprile a Ciciliano dell’11 aprile 2022 (Immagine di Ingv terremoti)

Il terremoto avvenuto nel Comune di Ciciliano in provincia di Roma, che ha fatto tremare la terra lo scorso lunedì 11 aprile alle 22.21, è stato avvertito mediamente fino ad una distanza di 30-40 chilometri dall'epicentro. Una mappa pubblicata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologica mostra in quali zone la scossa è stata avvertita (segnalate con i puntini arancioni) e in quali no (indicate con i puntini blu), mentre Ciciliano è evidenziato con una stella viola. All’interno del Raccordo Anulare l'area in cui la scossa è stata più sentita è a Nord-Est, in corrispondenza dei sedimenti dal Paleotevere, a Sud dell’epicentro è stata percepita nella zona dei Colli Albani, mentre dall'area ad Est di Ciciliano sono arrivate poche segnalazioni, per la minore densità di abitanti.

La scossa avvertita da fermi

I dati sono emersi da 750 questionari compilati dai cittadini sul sito ‘Hai Sentito Il Terremoto' dell’Ingv. Le persone che hanno svolto il questionario hanno infatti indicato l’indirizzo in cui si trovavano al momento della scossa. La maggior parte di loro, circa il 70 per cento, ha spiegato di aver avvertito la scossa mentre era fermo e dunque più sensibile alle deboli vibrazioni rispetto a quando si è in movimento.

Il terremoto di Ciciliano dell'11 aprile 2022

Il terremoto che i sismografi hanno registrato la serata di lunedì scorso a Nord Est di Roma è di magnitudo 3.4. Esattamente l'epicentro si trova a due chilometri a Sud Ovest di Ciciliano, con una profondità di 10 chilometri. La protezione civile non ha segnalato danni a persone o cose. La scossa è stata percepita da molte persone, che hanno scritto messaggi su Twitter e Facebook, segnalando di aver avvertito una vibrazione. I Comuni che si trovano a meno di 10 chilometri dall'epicentro del terremoto sono, oltre a Ciciliano, Sambuci, Cerreto Laziale, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, Casape, Gerano, Saracinesco, Poli, Vicovaro, Rocca Canterano, Anticoli Corrado, Mandela, San Vito Romano, Marano Equo.