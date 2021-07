Termini, pestano e derubano 2 giovani: arrestati 5 ragazzi, uno riconosciuto dai tatuaggi in faccia I fatti risalgono allo scorso 18 maggio. Le due vittime si trovavano a piazza dei Cinquecento, quando un gruppo di ragazzi appena conosciuti gli ha rubato una cassa acustica. Quando gliel’hanno richiesta sono stati minacciati con una pistola, picchiati e derubati. Quattro persone sono finite in carcere, una è ancora in fuga.

A cura di Natascia Grbic

Agivano nella stazione Termini, e quando prendevano di mira qualcuno lo picchiavano e minacciavano fino a che non ottenevano ciò che volevano. Di solito soldi, catenine e cellulari oppure, come in questo caso, una cassa acustica. Quattro persone di età compresa tra i 19 e i 25 anni sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Scalo Termini e dagli agenti del commissariato Viminale e portate in carcere con l'accusa di rapina pluriaggravata ai danni di due giovani. Un altro ragazzo, che è stato identificato, si è reso invece irreperibile. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce per arrestarlo, ma al momento di lui non c'è ancora traccia.

L'aggressione e la rapina risalgono allo scorso 18 maggio. Le due vittime si trovavano in piazza dei Cinquecento quando sono state avvicinate dal gruppetto che avevano appena conosciuto, e che le ha invece rapinate della loro cassa portatile. Quando sono andati a richiedergliela, non immaginavano che sarebbero stati minacciati con una pistola. Uno di loro, riconosciuto poi per i numerosi tatuaggi che aveva in faccia, prima gli ha mostrato la pistola, intimandogli di non provare a ribellarsi. Poi, con l'aiuto dei complici, li ha picchiati, rubandogli il portafoglio, il cellulare e un orologio da polso – sempre minacciandoli con la pistola – e costringendo uno dei due a prelevare dei soldi col bancomat. Il ragazzo però ha sbagliato apposta il pin in modo da non dover dargli i soldi.

Subito dopo la rapina i giovani sono andati dai carabinieri, che durante le indagini sono risaliti agli aggressori, noti per girare nella stazione Termini e compiere questo tipo di reati. Uno di loro è stato arrestato a Termini con addosso ancora i vestiti della rapina, mentre un altro è stato riconosciuto dalle foto. Data la gravità delle accuse, la Procura della Repubblica di Roma-pool reati contro il patrimonio ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Si continua a cercare il secondo rapinatore.