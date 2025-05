Teodora Kamenova uccisa dall’ex: Jose German Varela Luna era stato denunciato per maltrattamenti

video suggerito

Si chiamava Teodora Kamenova la donna uccisa oggi nell'androne del palazzo dove abitava a Civitavecchia. Il suo ex, Jose German Varela Luna, era stato già denunciato per maltrattamenti.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Teodora Kamenova la donna di 47 anni uccisa oggi nell'androne del palazzo dove viveva dal suo ex compagno, Jose German Varela Luna. Tre coltellate all'addome, di cui una al cuore, che le sono state fatali. Dopo il femminicidio, l'uomo si è andato a costituire dai carabinieri nella caserma di Civitavecchia. Ha confessato subito di aver ucciso la donna e detto che il corpo si trovava ancora lì, sulle scale del palazzo in via Gorizia. Quando i militari sono arrivati, insieme agli operatori sanitari del 118, hanno trovato Kamenova ormai priva di vita. Il 54enne, invece, è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Secondo quanto emerso, l'uomo era già stato denunciato per maltrattamenti ed era stato allontanato. La donna, quindi, viveva da tempo da sola in quel palazzo, anche se sembra che il 54enne continuasse a perseguitarla. Questo nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento.

Jose German Varela Luna ha sorpreso Teodora Kamenova sulle scale del palazzo. È scoppiata una breve discussione, al termine della quale il 54enne ha estratto il coltello e colpito con almeno tre coltellate la donna, morta in pochissimo tempo a causa della gravità delle ferite riportate. Alcuni vicini, attirati dalle urla della donna, hanno provato ad aiutarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il femminicida, invece, si è allontanato per andare nella caserma dei carabinieri e confessare quanto accaduto. Ascoltato per ore dagli inquirenti, è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio. Indagini sono ancora in corso per ricostruire i dettagli di quest'ennesimo femminicidio. Sulla salma di Kamenova è stata, come da prassi, disposta l'autopsia.