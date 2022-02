Tentato suicidio sul Grande Raccordo Anulare: 59enne minaccia di gettarsi dal cavalcavia Momenti di paura sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un 59enne ha tentato il suicidio gettandosi dal cavalcavia della Centrale del Latte ma i vigili lo hanno salvato.

A cura di Alessia Rabbai

Cavalcavia all’uscita 12 altezza Centrale del Latte del Grande Raccordo Anulare di Roma (Screen da Google Maps)

Un uomo di cinquanatanove anni ha tentato il suicidio, minacciando di gettarsi dal cavalcavia del Grande Raccorso Anulare di Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, giovedì 10 gennaio, e si sono verificati in zona Casal Monastero, nel quadrante Nord-Est della Capitale. Momenti di paura per gli automobilisti di passaggio, che hanno scorto all'improvviso la sagoma di una persona, il cui intento è parso fin da subito chiaro: quello di volersi togliere la vita. Si è arrampicato scavalcando la ringhiera all'altezza dell'uscita 12 ‘Centrale del Latte' e minacciando di gettarsi sulle auto in transito. Così i passanti hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori.

Gli agenti salvano un uomo dal suicidio sul Raccordo

All'altezza dell'uscita 12 del Grande Raccordo Anulare in breve tempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che si trovavano in zona con una pattuglia che era in servizio per i consueti controlli sul territorio. I vigili urbani si sono lentamente avvicinati a lui e hanno iniziato ad instaurare un dialogo per tranquillizzarlo e lo hanno salvato, riportandolo in sicurezza sulla sede stradale. Nel frattempo sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carica e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale Sandro Pertini, dov'è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti necessari. Da quanto si apprende sta bene. Presenti durante le operazioni anche gli agenti della Polizia di Stato, per gli accertamenti di loro competenza.