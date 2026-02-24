Tentato stupro a Villa Borghese, trascina una studentessa dietro a un cespuglio e cerca di violentarla

Immagine di repertorio

È caccia a un uomo che ha tentato di violentare una ragazza a Villa Borghese a Roma. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio. Vittima è una studentessa britannica di ventuno anni, che si trova in Italia per l'Erasmus. L'ha trascinata dietro a un cespuglio e ha cercato di toglierle i pantaloni. Le urla della giovane hanno richiamato l'attenzione dei carabinieri, mettendo in fuga l'aggressore. La ragazza ha sporto denuncia e sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo, che non è stato ancora trovato.

Afferrata e trascinata dietro a una siepe

Secondo quanto ricostruito finora in sede di denuncia al momento dell'accaduto erano poco prima delle ore 21.30, la studentessa si trovava all'interno di Villa Borghese nel quartiere Flaminio, quando un uomo le si è avvicinato, l'ha afferrata e trascinata dietro a una siepe. Poi avrebbe provato a toglierle i pantaloni. A farlo scappare sono state le urla della giovane, sul posto sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia della Stazione di Roma Flaminia.

A prestarle i primi soccorsi è stato un tassista. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico la studentessa e l'ha trasportata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I con codice rosso. Arrivata in ospedale, dove ha fatto accesso con il protocollo dedicato alle vittime di violenza.

Indagini in corso, si cercano tracce biologiche sugli abiti della vittima

Dal racconto della vittima in sede di denuncia l'aggressore sarebbe un uomo dai lineamenti asiatici. I carabinieri cercano di risalire all'identità dell'aggressore, che non è stato ancora trovato. Nel frattempo i vestiti della ragazza sono stati sequestrati i carabinieri della 7ª Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo li esamineranno alla ricerca di eventuali tracce biologiche. I militari che indagano sull'accaduto hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che saranno passate al vaglio per cercare di capire se abbiano immortalato l'aggressore in fuga.