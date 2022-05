Tentato femminicidio a Roma, picchia selvaggiamente la compagna: grave una donna al Tuscolano Un 53enne romano è accusato di tentato femminicidio nei confronti della compagna. L’uomo è stato arrestato questa mattina in zona Tuscolana a Roma.

A cura di Enrico Tata

L'ha picchiata selvaggiamente, così tanto che la donna adesso è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Un 53enne romano è accusato di tentato femminicidio nei confronti della compagna. L'uomo è stato arrestato questa mattina in zona Tuscolana a Roma. Come detto, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Tuscolano e della sezione volanti. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni su questo caso.