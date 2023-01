Tentato femminicidio a Ponte Milvio: spara all’ex e al fratello, ma il proiettile colpisce un locale L’uomo era già stato arrestato in passato per maltrattamenti verso la stessa donna. Gli agenti lo hanno trovato nella sua abitazione, nascosto in un armadio.

A cura di Natascia Grbic

Tentato femminicidio a Roma, in zona Ponte Milvio: un uomo ha sparato all'ex compagna mentre era a cena con il fratello, e solo per un caso non l'ha colpita. Il proiettile si è conficcato nel vetro di un locale, che in quel momento era vuoto, e non è andato a segno. Subito dopo il 38enne è fuggito insieme al complice, un ragazzo che ha provato a scappare in zona Battistini, dove è stato raggiunto dai poliziotti e arrestato.

Più complesse le ricerche dell'altro uomo, quello che ha tentato di uccidere l'ex: il 38enne si era barricato in casa, e non voleva saperne di uscire. I poliziotti sono entrati nell'appartamento passando da una finestra e lo hanno trovato nascosto in un armadio, mentre cercava di mimetizzarsi tra i vestiti. Adesso si trova in carcere, è accusato di tentato omicidio. Da quanto emerso, l'uomo era già stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della stessa donna nel 2021.

A chiamare il 112 è stata la donna. Era andata insieme al fratello a cenare in un ristorante di Ponte Milvio, quando uscendo dal locale si è trovata davanti l'ex insieme a un altro ragazzo. Ne è nata una discussione, durante la quale l'uomo ha preso una pistola dalla berlina e l'ha rivolta contro la ragazza, facendo fuoco. Il proiettile l'ha mancata per caso, e si è conficcato nel vetro di un locale lì vicino, vuoto al momento dei fatti. Dopodiché l'uomo è fuggito, cercando di far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti e dei distretti/commissariati Ponte Milvio, Primavalle e Villa Glori. Il complice del 38enne è stato trovato mentre vagava per le strade di Battistini, ed è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento. Il 38enne è stato invece trovato nel suo appartamento di Selva Candida, nascosto nell'armadio. La pistola non è stata ancora trovata, ma le ricerche dell'arma continuano. L'uomo deve rispondere di tentato omicidio.