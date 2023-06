Tentano la truffa dello specchietto, ma la signora non ci casca e riesce a mettere in fuga i ladri Il racconto di una signora: “Avevo capito di trovarmi di fronte a un raggiro perché ero sicura di non aver provocato alcun incidente e nemmeno danneggiamenti. Ho minacciato di chiamare i carabinieri e i due sono subìto fuggiti”.

A cura di Enrico Tata

La truffa è la solita, ma l'esito, questa volta, è stato ben diverso: la vittima si è ribellata e ha messo in fuga i malviventi. È successo a Roma, quartiere Prati. Due persone hanno tentato di mettere a segno il noto trucco dello specchietto: hanno provocato un finto incidente e hanno chiesto i danni in contanti ad una automobilista.

La signora Francesca ha raccontato la sua esperienza al quotidiano Il Messaggero: "Ero da poco uscita da un negozio e stavo correndo a casa per preparare il pranzo a mia figlia. Sono entrata in macchina ed ho percorso parecchi metri fino a quando un ragazzo insieme ad un suo amico – a bordo di una macchina piccola e color grigio – si sono affiancati alla mia intimandomi di scendere. Avevo la radio accesa e stavo canticchiando, ma ero sicurissima di non avere tamponato nessuna vettura e nemmeno creato danni. Sono scesa e uno dei due mi ha accusata di aver urtato la loro auto provocando la rottura dello specchietto retrovisore. Aveva un tono molto seccato, quasi a volermi intimorire".

I truffatori l'hanno accusata di avergli rotto lo specchietto e le hanno chiesto 250 euro in contanti come risarcimento dei danni. In questo modo, sostenevano, non ci sarebbe stato bisogno di perdere tempo con le assicurazioni. "Avevo capito di trovarmi di fronte a un raggiro perché ero sicura di non aver provocato alcun incidente e nemmeno danneggiamenti. Ho minacciato di chiamare i carabinieri e i due sono subìto fuggiti via con la loro macchina, passando tra l’altro con il semaforo rosso. Non ho avuto paura e nei prossimi giorni andrò a denunciare l’accaduto alla polizia. Confido nella Giustizia e speriamo di mettere la parola fine a questo tipo di truffe", ha raccontato ancora la donna.