Tentano di rapinare colonnello della Guardia di Finanza: rintracciati i tre aggressori Tentata rapina alla stazione Termini. Ad essere aggredito è stato il colonnello Franza della Guardia di Finanza: i tre aggressori sono stati già fermati.

È successo fuori dalla stazione Termini a Roma, qualche giorno fa, nella tarda serata, passata la mezzanotte, mentre si trovava con la moglie e la figlia in attesa del rientro del figlio: il comandante Armando Franza del Roan, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, è stato aggredito.

Mentre si trovava in automobile con la sua famiglia, uno sconosciuto si è avvicinato al mezzo e ha sbattuto lo zaino contro il vetro della zona posteriore dell'automobile, dove si trovava la figlia del comandante. Così il militare è sceso dall'automobile per chiedere le ragioni del suo comportamento, ma è stato aggredito da altri tre uomini sopraggiunti nel frattempo.

L'aggressione e i soccorsi

I tre uomini si sono avvicinati al comandante e lo hanno aggredito, tanto che è stato necessario trasportarlo in ospedale. I medici e gli infermieri del Policlinico Umberto I lo hanno visitato e curato e il colonnello è stato ricoverato qualche giorno per accertamenti. Sul posto, sono immediatamente arrivati i militari della Guardia di Finanza che hanno subito cercato di fare chiarezza su quanto accaduto. In breve tempo hanno iniziato ad indagare per trovare i tre aggressori.

La tentata rapina

I tre uomini sono stati rintracciati nei giorni successivi all'aggressione: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una tentata rapina. Come spesso succede soprattutto nei pressi di alcune grandi stazioni, i malintenzionati sono riusciti a trovare un escamotage per far uscire la malcapitata vittima dall'automobile prima di derubarla. Lanciando lo zaino contro il vetro dell'automobile, i tre sono riusciti a far uscire il militare, raggiungendo il loro scopo e tentando di rapinare il colonnello, aggredendolo.