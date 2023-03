Tentano di entrare nel caveau di una banca, dipendenti sventano il colpo: caccia ai rapinatori Il tentativo di rapina è avvenuto questa mattina alle 8.30 a piazza Esedra, al centro di Roma. La banda, composta da quattro persone, è ancora in fuga.

A cura di Natascia Grbic

Una banda composta da quattro persone ha tentato di rapinare una banca questa mattina a Roma, in piazza Esedra. Secondo le prime informazioni, i rapinatori hanno tentato di forzare il caveau di un istituto di credito in via Parigi verso le 8.30, quando erano presenti solo i dipendenti, che hanno dato l'allarme. La banda si è data alla fuga, al momento non è stata ancora rintracciata. Sul caso, indagano gli agenti della Squadra Mobile.