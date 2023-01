Tentano di catturare un cinghiale con mazze e manganello, tra loro anche un carabiniere A Mentana, piccolo comune in provincia di Roma a Nord Est della Capitale, alcuni cittadini hanno cercato di catturare un cinghiale con mazze e manganelli.

A cura di Enrico Tata

A Mentana, piccolo comune in provincia di Roma a Nord Est della Capitale, alcuni cittadini hanno cercato di catturare un cinghiale con mazze e manganelli. Tra loro anche un carabiniere, che si è unito alla ‘caccia' improvvisata per mettere in sicurezza la zona e riportare la calma. I tentativi di queste persone, si vede in un video amatoriale pubblicato sul profilo Instagram della pagina ‘Welcome to Favelas', non hanno fatto altro che innervosire l'animale, che ha cominciato a correre spaventato seminando, ancora di più, il panico tra coloro che hanno assistito alla scena.

Non è stato l'unico episodio di cronaca per cui sono intervenuti i carabinieri di Mentana nelle ultime ore. I militari della stazione locale sono infatti intervenuti presso un'abitazione della vicina Fonte Nuova in via Selva dei Cavalieri. Un uomo ha fatto partire per sbaglio un colpo da un fucile da caccia custodito in casa dalla figlia. Il proiettile ha colpito un'automobile in transito vicino all'abitazione, ma per fortuna il conducente non è rimasto ferito. Il 69enne è stato denunciato dai carabinieri per esplosione da arma da fuoco. L'uomo ha subito ammesso la sua responsabilità e l'arma è stata sequestrata: "Stavo armeggiando con il fucile e mi è partito un colpo per sbaglio, sono mortificato". Il proiettile, tra l'altro, ha mandato in frantumi i vetri dell'automobile, una Opel Corsa. Il conducente, ovviamente spaventato e preoccupato per quanto accaduto, ha immediatamente avvertito i carabinieri, che si sono precipitati sul posto per indagare in merito all'episodio. Per fortuna, come detto, nessuno è rimasto ferito.