Tenta il suicidio nell’Aniene: carabiniere afferra 26enne che stava per lanciarsi nel vuoto Un carabiniere libero dal servizio ha salvato la vita a un 25enne che stava per lanciarsi nel Tevere. Lo ha afferrato proprio mentre stava per cadere nel vuoto.

A cura di Alessia Rabbai

Via delle Valli (Frame da Google Maps)

Un ragazzo di ventisei anni ha tentato il suicidio, lanciandosi nel fiume Aniene a Roma, ma un carabiniere gli ha salvato la vita. L'episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre. Si è verificato in via delle Valli, in zona Città Giardino a Roma. Decisivo l'intervento del militare dell'Arma, che ha messo in sicurezza il ragazzo. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 13, il carabiniere stava camminando in strada libero dal servizio quando la sua attenzione è stata attirata da una persona che si comportava in modo strano. Un ragazzo di ventisei anni era in stato confusionale, aveva scavalcato la ringhiera e stava per lanciarsi nel fiume con l'intenzione di togliersi la vita.

Il carabiniere ha capito subito cosa stesse accadendo e nonostante non fosse in servizio è entrato in azione. Si è avvicinato al ragazzo e ha avuto la prontezza di afferrarlo, proprio mentre si stava lasciando cadere nel vuoto. Un attimo dopo il giovane sarebbe precipitato per diversi metri e finito in acqua.

Il militare ha riportato il ragazzo al di là della ringhiera, e lo ha messo al sicuro. Ha cercato di tranquillizzarlo dicendogli che andava tutto bene. Sul posto nel frattempo sono intervenuti i paramedici in ambulanza, che hanno preso in carico e lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, per verificare che stesse bene. Si trovava in buone condizioni. Presenti sul luogo dell'accaduto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli.