Tenta il suicidio lanciandosi dalla tromba delle scale: i carabinieri lo bloccano e lo salvano I carabinieri hanno salvato un 52enne, che ha minacciato di suicidarsi, lanciandosi dalla tromba delle scale di un palazzo. L'hanno bloccato per poi consegnarlo ai sanitari.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri e il 118 sul luogo del tentato suicidio

Ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dalla tromba delle scale, ma i carabinieri l'hanno bloccato in tempo e gli hanno salvato la vita. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, mercoledì 6 novembre nel Comune di Terracina, in provincia di Latina. A rischiare di morire è stato un uomo di cinquantadue anni residente a Frosinone e già noto alle forze dell'ordine, che dopo l'accaduto ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora il cinquantaduenne al momento dell'accaduto era in grave stato di alterazione psico-fisica e girovagava a piedi nel centro della città. La sua presenza non è passata inosservata ai residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalandolo alle forze dell'ordine. Arrivata la segnalazione sul posto all'indirizzo indicato sono giunti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina insieme al personale sanitario in ambulanza.

I militari hanno trovato e raggiunto il cinquantaduenne, che è poi scappato quando ha visto arrivare l'ambulanza. È entrato all'interno di un palazzo ed ha salito diversi gradini, fino ad arrivare all'ultimo piano. Ha minacciato i carabinieri di lanciarsi dalla tromba delle scale se si fossero avvicinati. I militari hanno iniziato a parlargli, intrattenendo una conversazione con lui, mostrandogli empatia e comprensione e sono riusciti a farlo desistere dal compiere il gesto estremo. Lo hanno poi bloccato, affidandolo al personale sanitario arrivato in ambulanza. Soccorso è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e sottoposto alle cure del caso.