in foto: Immagine da Google Maps

Momenti di paura per un giovane che ha tentato il suicidio da Ponte Duca D'Aosta a Roma, che collega il lungotevere Flaminio a piazza Lauro De Bosis, nei quartieri Flaminio e Della Vittoria. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, martedì 29 giugno. Era presto quando alcuni passanti hanno visto il ragazzo scavallare il parapetto del ponte. Subito si sono allarmati, comprendendo quali fossero le sue intenzioni e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, tempestivo l'intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Monte Mario diretto da Marco Messina e del Commissariato Prati diretto da Filiberto Mastropasqua. I poliziotti si sono resi subito conto della gravità della situazione e hanno tentato un approccio con il giovane in modo da tranquillizzarlo e per portarlo a fidarsi di loro. Il rischio era infatti che si lasciasse cadere all'improvviso, con un volo di diversi metri, che sarebbe potuto rivelarsi fatale.

Il ragazzo salvato dai poliziotti

Gli agenti hanno avvicinato il ragazzo, con le dovute cautele, cercando di tranquillizzarlo e metterlo in salvo. Il giovane si trovava in evidente stato confusionale, ha tentato di lanciarsi ma i poliziotti sono riusciti a distrarlo, instaurando con lui un dialogo rassicurante, per poi afferrarlo e allontanarlo dal parapetto e metterlo in sicurezza. Presenti sul posto i soccorritori intervenuti in ambulanza, che lo hanno soccorso e trasportato all’ospedale Santo Spirito. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio del lungotevere in Sassia, i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone.