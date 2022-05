Tenta di violentare una 23enne a San Lorenzo: passante la salva e lo fa arrestare Momenti di paura a San Lorenzo in via dei Sardi, dove un uomo ha ferito con un cacciavite una 23enne e ha tentato di stuprarla. Un passante l’ha salvata.

A cura di Alessia Rabbai

Via dei Sardi (Immagine da Google Maps)

Una ventitreenne è rimasta vittima di violenza sessuale in via dei Sardi a Roma. Episodi del genere a San Lorenzo ci riportano con la mente all'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne originaria di Cisterna di Latina drogata, stuprata e uccisa in uno stabile abbandonato in via dei Lucani il 19 ottobre del 2018. A pochi passi dalla strada nella quale si è consumato il delitto, una ragazza sei anni più grande è stata aggredita da un uomo, che ha tentato di abusare di lei. I fatti risalgono alla notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio. Secondo le informazioni apprese era circa l'1.55 quando la giovane si trovava sola in strada e stava tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme alle amiche. Un quarantaduenne di nazionalità tunisina le si è avvicinato e l'ha aggredita, ferendola al petto con un cacciavite. Poi l'ha afferrata, trascinandola in un angolo buio.

A salvarla è stato un passante, di cui non è nota l'identità, che l'ha sentita urlare, è giunto in suo soccorso e ha tirato via l'aggressore che era sopra di lei, impedendo che si consumasse materialmente lo stupro. L'uomo si è ribellato e ha provato ad aggredire anche lui, per poi darsi alla fuga. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 gli agenti della Polizia di Stato con le pattuglie del Commissariato San Lorenzo, che lo hanno rintracciato in zona poco dopo, lo hanno bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere davanti al giudice dell'accusa di violenza sessuale. La giovane è stata invece soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha fatto accesso con codice rosso dedicato alle vittime di violenza. È stata medicata per la ferita al petto inferta con il cacciavite e refertata con una prognosi di quattro giorni.