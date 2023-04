Tenta di uccidere un giovane a colpi di machete davanti la metro Rebibbia: fermato 38enne L’uomo ha colpito il ragazzo al culmine di una lite. La vittima, che conosceva il suo aggressore, è stata ricoverata all’ospedale Sandro Pertini di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di trentotto anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Basilio con l'accusa di tentato omicidio: il 13 aprile scorso avrebbe cercato di uccidere un 24enne a colpi di machete. Il giovane, scampato alla morte, era stato ricoverato all'ospedale Sandro Pertini con una vistosa ferita sul braccio destro. Inizialmente aveva provato a rifiutare il ricovero.

L'aggressione è avvenuta il 13 aprile nei pressi della metropolitana di Roma, davanti alla fermata di Rebibbia. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, i due hanno cominciato a litigare. La discussione è degenerata, con il 38enne che ha preso un machete e ha cominciato a colpire il 24enne, scampato per un pelo alla morte.

In soccorso del 24enne è arrivato un addetto alla vigilanza della metro di Rebibbia, che è corso ad aiutare il ragazzo. Il giovane non ha però voluto nessun aiuto, e si è allontanato. Rintracciato dai carabinieri in via Casal de' Pazzi, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha portato all'ospedale Sandro Pertini di Roma per le cure del caso. Ai militari il ragazzo ha dichiarato di conoscere il suo aggressore, e che lo aveva colpito con il machete al termine di una lite.

Una volta acquisita la denuncia del ragazzo, i carabinieri hanno fatto partire immediatamente le indagini, identificando e rintracciando l'aggressore. Il 38enne è stato bloccato e arrestato, dopodiché è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sarà interrogato nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari, al quale potrà dare la sua versione dei fatti sull'aggressione.