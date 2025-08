Tenta di uccidere la moglie con un coltello da cucina, è in prognosi riservata: ricercato il marito

Una donna è stata accoltellata dal marito a Pontinia, comune che si trova in provincia di Latina. L’uomo è fuggito subito dopo il tentato omicidio. È ricercato. Nel frattempo la vittima è stata operata ed è in prognosi riservata.

Nella giornata di ieri, sabato 2 agosto 2025, una donna è stata accoltellata dal marito a Pontinia, un comune che si trova in provincia di Latina. L'uomo, subito dopo il tentato omicidio, è fuggito e ha fatto perdere le proprie tracce. A salvare la vittima sono stati i carabinieri, che hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo aver ricevuto una telefonata all'alba. A chiamare sono stati infatti i vicini allarmati dalle urla e dal trambusto causati da una violente lite.

I militari, una volta nell'abitazione, hanno trovato la donna riversa a terra: aveva una forte emorragia in atto. Sarebbe stata colpita con un coltello da cucina. Il marito è poi scappato in sella a uno scooter. I carabinieri hanno subito chiamato gli operatori sanitari del 118, che sono intervenuti immediatamente sul posto.

I medici e i paramedici l'hanno trasferita con un elicottero all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma. Ha riportato diverse escoriazioni, una frattura del metacarpo alla mano sinistra, una frattura sospetta alle ossa nasali, una profonda ferita al dito della mano destra. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla mano: la sua prognosi è riservata. Non sembrerebbe però in pericolo di vita.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza installate in strada, che avrebbero registrato i movimenti dell'uomo. Gli investigatori lo stanno cercando in tutto il territorio del Pontinio: sono diverse le pattuglie mobilitate. Per il momento non è stato ancora ritrovato.