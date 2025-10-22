Tenta di gettarsi dalla Passeggiata del Gelsomino a Roma: passante lo blocca e gli salva la vita

Un ragazzo ha tentato di togliersi buttandosi dalla Passeggiata del Gelsomino, a Roma. Un passante ha dato l’allarme e una pattuglia della polizia è intervenuta bloccandolo appena in tempo. Il giovane, in forte stato di agitazione, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti.

La Passeggiata del Gelsomino.

Un ragazzo è stato salvato dalla polizia nella tarda serata di domenica 19 ottobre mentre tentava il suicidio gettandosi dalla Passeggiata del Gelsomino, nella zona di San Pietro, a Roma. Il giovane è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale Santo Spirito. A lanciare l'allarme un passante. Non appena capito cosa stava succedendo, un uomo che si trovava lì ha bloccato il giovane dal folle gesto, salvandogli la vita.

Un testimone ha provato a trattenerlo fino all'arrivo della polizia

L’allarme è scattato poco prima delle 23, quando un passante ha notato il giovane oltre il parapetto del tratto di strada pedonale che affaccia su piazzale Gregorio VII. Sul posto è intervenuta una pattuglia del I Distretto Trevi-Campo Marzio. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un testimone che stava cercando di trattenere il ragazzo, visibilmente agitato e in lacrime. Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe più volte tentato di divincolarsi per lasciarsi cadere nel vuoto.

Gli operatori si sono avvicinati con cautela e, approfittando di un attimo di distrazione, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e poi lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per accertamenti dove è stato ricoverato.

I tormenti del ragazzo raccontati agli agenti

Dopo i momenti di tensione, il ragazzo si è aperto con gli agenti e con gli operatori dell'ambulanza, raccontando di trovarsi in una situazione di forte disagio personale e familiare. In particolare sarebbe stato tormentato da un profondo senso di solitudine. Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire con precisione l’accaduto. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e al coraggio del cittadino che ha dato l’allarme e ha tentato di bloccare il giovane dal folle gesto, una possibile tragedia è stata evitata.