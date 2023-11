Tenta di derubare una donna, l’aggredisce e la ferisce in volto con un cavatappi: arrestato 49enne Arrestato e trasferito in carcere per tentata rapina dopo che, in una sera di settembre, aveva aggredito una donna con schiaffi e con un cavatappi.

A cura di Beatrice Tominic

Stava camminando lungo via Enrico Fermi, nel quartiere Portuense, quando è stata bloccata da un uomo. Si è avvicinato a lei, con l'intento di rubarle le chiavi dell'automobile. La donna ha provato a reagire e lui l'ha aggredita, colpendola con uno schiaffo e sul viso e ferendola lievemente con un cavatappi. Dopo quanto accaduto, lo scorso settembre, la donna si è recata in commissariato per sporgere denuncia. Nonostante l'aggressione subita e il tentativo di furto, è riuscita a fornire agli agenti del IX Distretto San Paolo una descrizione dettagliata dell'aggressore. Aiutati con l'identikit, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare l'uomo.

L'identikit dell'aggressore armato di cavatappi

Con identikit alla mano, i poliziotti del IX distretto San Paolo sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine: l'aggressore, un quarantanovenne, era già stato raggiunto dalla misura dell'obbligo di firma per un precedente reato. Dopo la denuncia sporta dalla donna, questa misura già eseguita è stata sostituita con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica di Roma.

Le ricerche dell'uomo e l'arresto per tentata rapina

Gli agenti hanno immediatamente iniziato le ricerche per rintracciarlo. A ritrovarlo, infine, nei pressi di piazzale del Verano, sono stati gli agenti del commissariato di via Portuense nei giorni scorsi. In virtù del precedente reato commesso, per cui era stato già raggiunto dalla misura dell'obbligo di firma, l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, per tentata rapina.