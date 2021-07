Tenta di adescare due bimbe in spiaggia ma viene visto dai genitori: denunciato 50enne L’uomo ha ricevuto anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Formia della durata di tre anni. Prima ha cercato di carpire la fiducia delle piccole, poi ha chiesto loro di sdraiarsi sul lettino della spiaggia insieme a lui. Visto dai genitori è stato bloccato e poi denunciato dalla Polizia di Stato.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquant'anni è stato denunciato dalla polizia a Formia per adescamento di minori. Secondo quanto riportato dai genitori delle bambine e dai molti testimoni presenti sul posto, il 50enne avrebbe prima cercato di carpire la fiducia delle bambine poi, fingendo amicizia, avrebbe chiesto loro di sdraiarsi sul lettino accanto a lui. Una scena vista dai genitori delle piccole che hanno bloccato l'uomo, mettendosi a discutere con lui. Data la violenza della lite, gli avventori presenti in spiaggia hanno chiamato le forze dell'ordine, temendo che degenerasse. E anche perché, vista la gravità di quanto accaduto nei confronti delle due bambine, hanno pensato fosse meglio chiedere l'intervento della polizia.

Molesta ragazzine in spiaggia: allontanato da Formia

Quando le forze dell'ordine sono arrivate, hanno trovato i genitori delle ragazze che discutevano animatamente con il 50enne, che non era riuscito ad allontanarsi e far perdere le sue tracce. L'uomo ha provato a giustificarsi con la polizia dicendo che non era vero nulla di quanto stavano asserendo i genitori e che non aveva provato a molestare le due bambine. Secondo lui non c'era stato nessun approccio e non era vero che le aveva invitate a sdraiarsi con lui sul lettino. I poliziotti hanno controllato la banca dati e notato che a suo carico il 50enne aveva una serie di precedenti penali specifici a suo carico, tra cui denunce per atti osceni. Il 50enne è stato quindi denunciato dalla Polizia di Stato e ha ricevuto un foglio di via obbligatorio dal comune di Formia per tre anni. Non potrà rientrare, altrimenti incorrerà in gravi sanzioni penali.