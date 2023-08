Temporali in Ciociaria, la provincia di Frosinone chiede lo stato di calamità I danni provocati dal maltempo del 4 agosto scorso sono così ingenti da chiedere lo stato di calamità per la provincia di Frosinone: “Siamo al lavoro, ma dobbiamo sostenere chi ha subito perdite economiche”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di Valeria Ciardulli

Danni ingenti e perdite economiche elevate: è questo il bilancio dell'ondata di temporali arrivata lo scorso 4 agosto sui territori che si trovano a sud della Ciociaria. Temporali così forti da convincere la vicepresidente della Provincia di Frosinone Valentina Cambone, su delega del Presidente Luca Di Stefano, ad adottare il decreto per chiedere che nelle aree del Cassinate e della Valle di Comino venga proclamato lo stato di calamità. La richiesta, avanzata alla regione, è giudicata imprescindibile dalla provincia che, come hanno dichiarato vicepresidente e presidente, si sta già impegnando per aiutare cittadini e cittadine della zona colpita.

Lo scorso fine settimana il vortice temporalesco ha causato la caduta di alberi e rami, sollevato i tetti degli immobili pubblici e privati, provocato danni alla viabilità, all'agricoltura, alle abitazioni ed agli esercizi pubblici.

La richiesta dello stato di calamità

"La Provincia di Frosinone ha già eseguito alcuni interventi importanti per il ripristino della percorribilità delle strade e della relativa messa in sicurezza, per prevenire, nei limiti del possibile, qualsiasi pericolo all'incolumità dei cittadini. Ma non possiamo fare a meno di avanzare la richiesta di stato di calamità da parte della Regione Lazio, vista la straordinarietà del vortice temporalesco che si è abbattuto sul sud del territorio", hanno fatto sapere la vicepresidente e il vicepresidente della provincia.

"Siamo al lavoro per mettere in atto tutte le azioni che competono al nostro ente per garantire sicurezza sulle strade del nostro territorio e un opportuno sostegno a chi ha subìto danni e perdite economiche", hanno poi concluso.