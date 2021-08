Temporali e grandinate in avvicinamento a Roma Forti temporali con grandine vengono segnalati in avvicinamento a Roma da Nord e a Est. Per il momento in diversi quartieri della Capitale sono stati segnalati forti tuoni, ma per il momento non ha piovuto.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook pagina PER TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO LA NEVE A ROMA

I temporali stanno arrivano nelle zone est dei Castelli Romani, a Palestrina, a Est della Capitale, a Tivoli, e a Nord nei pressi del lago di Bracciano.

In ogni caso dovrebbe trattarsi di piogge passeggere, perché già nella giornata di domani le previsioni del tempo per la Capitale parlano di sole e temperature in aumento. Le massime, infatti, saranno intorno ai 33 gradi nella giornata di domani, sabato 21 agosto, e aumenteranno a 34 nella giornata di dopodomani, domenica 22 agosto.

Come si vede in basso, attualmente sta piovendo molto forte al confine tra la provincia di Frosinone e di Latina, ma per il momento né Roma né il litorale vengono toccati dalle precipitazioni ed è possibile, quindi, che la Capitale venga soltanto sfiorata dalle piogge.

Foto MeteoRegioneLazio.it

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it ad alto rischio precipitazioni nelle prossime ore c'è tutta "la dorsale appenninica a partire da quella tosco-emiliana a quella laziale, abruzzese, molisana e per finire i rilievi campani e calabresi. Sulle regioni centro-meridionali i temporali potranno occasionalmente spingersi anche verso le limitrofe aree pianeggianti specie tra Lazio e Campania. Verso sera però, mentre sul resto del Paese continuerà a governare una discreta stabilità atmosferica, l'attività temporalesca andrà rapidamente scemando per poi cessare nel corso della serata e della notte successiva, preludio questo ad un inizio di weekend dove l'alta pressione avanzerà con maggior decisione".