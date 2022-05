Teatro Marcello, sale in cima alla chiesa e minaccia di buttarsi. Strada chiusa Una donna si è arrampicata nella parte più alta della Chiesa di San Nicola in Carcere e ha iniziato a minacciare di volersi lanciare nel vuoto. Per mettere in sicurezza la zona è stata chiusa via del Teatro Marcello.

A cura di Beatrice Tominic

È salita in cima alla Chiesa di San Nicola in Carcere, al civico 46 di via del Teatro Marcello, verso le 11.45 e ha detto di volersi lanciare nel vuoto. Una donna minaccia il suicidio dall'alto di uno degli edifici che si trovano in pieno centro a Roma, fra il Teatro Marcello e la Bocca della Verità, a pochi passi dal Lungotevere de Cenci che affaccia di fronte all'Isola Tiberina.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti hanno messo in sicurezza la zona per consentire i soccorsi, sopraggiunti anche i Vigili del fuoco.

Sul posto, inoltre, è in corso l'intervento delle pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Trevi.

Disposta la chiusura della strada

Disposta chiusura temporanea di Via del teatro Marcello, in direzione Bocca della Verità.