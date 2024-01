Teatro di Roma, la consigliera Natalia Di Iorio: “Qui il bene del teatro è l’ultimo dei pensieri” Manager e organizzatrice di rassegne e festival, Natalia Di Iorio è stata nominata da pochi mesi nel cda di Teatro di Roma. Con lei abbiamo ricostruito la contestata modalità dell’elezione di Luca De Fusco a direttore. “È vero che la destra ho occupato con un blitz il teatro, ora spero che non si ceda alla logica della spartizione per fare contenti tutti a spese dei contribuenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

"Partiamo da un presupposto: il teatro, la condizione di chi lavora senza un direttore da tre anni, è l'ultimo dei pensieri di molti in questo scontro… L'esperienza mi insegna che è necessario avere un manager al timone in questa fase. Per me il punto non è De Fusco sì, De Fusco no, non è lui in quanto tale. Certo non nascondo che sono stupita che abbia accettato la nomina da parte di un consiglio dimezzato e senza l'approvazione della città che lo ospita".

Natalia Di Iorio è solo da qualche mese nel cda di Teatro di Roma, e si è trovata in mezzo a questo gran casino della nomina del nuovo direttore Luca De Fusco, diventato tema di scontro politico a livello nazionale. È una macchina che conosce bene quella dei teatri romani, anche perché ha contribuito a cambiarne la fisionomia da assistente di Mario Martone. Organizzatrice, manager e inventrice di rassegne e festival, parla con Fanpage.it di quello che è accaduto.

Proviamo a ricostruire cosa è accaduto negli scorsi giorni, come si è arrivati alla nomina di Luca De Fusco e con quali problemi?

Il merito è anche nel merito in questo caso. Con qualche giorno di anticipo mi viene comunicato che il lunedì successivo, giusto una settimana fa, si sarebbe riunito il consiglio d'amministrazione, che si era pronti e si potevano incontrare tre candidati scelti dalla commissione incaricata. Tra loro neppure una dona (eppure si sarebbero potuti estrarre cinque nomi e nella lista c’era più di una candidatura valida dia sotto il profilo artistico che manageriale). La riunione è fissata alle 19.30. Chiedo il perché di questo inconsueto orario e mi viene risposto che ci sono dei consiglieri molto impegnati e quella era l'unica possibilità.

Perché tutta questa fretta l'ha capito?

All'apertura del consiglio di lunedì scopro che i rappresentanti della Regione Lazio e del Mibact avevano inviato al presidente Siciliano una comunicazione anche velatamente offensiva: all'ordine del giorno sarebbe mancata la voce "nomina del direttore. Pretendevano che dopo aver audito i tre professionisti convocati,( l’ultimo alle 22.00), bisognasse contestualmente votare: una follia dato l'orario di convocazione e il rispetto che si deve ai tre professioni esaminati. Si era infatti arrivati a mezzanotte passata e con l'approvazione di tutti. La seduta a quel punto è stata sospesa dal presidente Siciliano e riconvocata al successivo sabato.

In mezzo cosa succede?

Dalla fretta improvvisa e del tutto ingiustificata ho capito capito che si era rotto qualcosa, che un accordo che sembrava a portata di mano invece era diventato impossibile. Devo dire la verità: a me nessuno ha imposto di votare quello o quel candidato e di questo ringrazio il comune di Roma, ma la mia esperienza lavorativa suggeriva come già ho detto un profilo manageriale. Venerdì all'arrivo della comunicazione del presidenze che annuncia la posposizione della riunione di cero non la cancellazione, non immaginavo quello che sarebbe accaduto poco dopo.

E poi come si arriva a quella che secondo il sindaco Gualtieri è una forzatura?

La regolarità di quanto accaduto lo valuterà l'avvocatura capitolina non è mia materia, ma l'atto di forza, il gesto di prepotenza, lo schiaffo alla città di Roma è un dato di fatto. Alle 22.40 di venerdì ricevo dal vicepresidente del consiglio, una mail nella quale semplicemente comunica che "il presidente non ha il potere di differire una seduta", comunicando che la seduta si terrà regolarmente. Perché questa fretta? I consiglieri espressi da istituzioni governate dal centrodestra erano comunque in maggioranza. Tre da una parte e due dall’altra avrebbero comunque portato a casa il risultato. Perché questa prepotenza apparentemente fine a se stessa? Mi sembra triste che un artista come De Fusco non si senta a disagio e con l'accettazione del ruolo voglia far passare per normale una tale procedura, una trama ordina "con il favore delle tenebre" (per citare la premier).

Quella del Teatro di Roma non è una direzione qualsiasi. Sono anni che il nome del regista circola e viene avanzato con forza. Nel 2021 lo sciopero del sindacato autonomo Liberisind fa chiudere il Teatro India per diverse settimane. Una serrata nel corso della quale le maestranze coinvolte indicano propio in Luca De Fusco il nome loro gradito per la nuova direzione…

Io credo che quella vicenda non sia mai stata approfondita abbastanza. Certo è che c'è una strategia, che vede convergere interessi corporativi dentro il teatro e del mondo politico.

Cosa servirebbe al Teatro di Roma?

Dopo tre anni di vacanza da un direttore il personale e la comunità Teatro di Roma è molto provata. Ha bisogno di qualcuno che faccia il mestiere di direttore, 24 ore su 24, e non che faccia anche il regista. De Fusco dice – giustamente dal suo punto di vista – che lui sul palcoscenico ci vuole andare. C'è bisogno di qualcuno che faccia ritrovare fiducia a chi lavora al Teatro di Roma, e questa vicenda di certo non aiuta. La priorità credo che sia quella di mettere mano alla pianta organica a partire dal botteghino attualmente esternalizzato, passando per il palcoscenico fino ad arrivare agli uffici; tanto più indispensabile in previsione dell'apertura del Teatro Valle.

Sono molto insistenti le voci secondo la quale il Teatro India potrebbe essere affidato a una persona gradita alla "sinistra", così da fare tutti contenti.

Ho letto interviste di De Fusco e dice che metterà pace, ma guardate che qua mica siamo in guerra. Che vuole dire mettere pace? Distribuire favori? Non è di quello che abbiamo bisogno. Io voglio difendere solo i diritti della città, del teatro e di chi lavora ogni giorno al Teatro di Roma. De Fusco dice che avrà dei consulenti, ma questo, oltre a far presagire nuove spartizioni politiche che inevitabilmente indeboliranno la Fondazione, impoveriranno il palcoscenico; a farne le spese saranno ancora una volta gli artisti ovvero coloro che andando in scena tutte le sere rendono di fatto possibile e giustificano l'esistenza in vita dell'intera struttura.

Anche il compenso del nuovo direttore sarebbe troppo oneroso secondo molti…

Ho leggo sui giornali di un contratto da oltre 150.000 euro l'anno, che il consiglio dimezzato gli avrebbe accordato. Non ho ancora ricevuto il verbale, sono solo voci. Sarebbe bizzarro accordargli un compenso alto più del doppio di quello suo ultimo a Catania. E poi ci sono i cachet delle regie, almeno due all’anno come ha dichiarato. E poi c'è la già annunciata squadra di consulenti. C'è poi la Regione Lazio che dieci anni mantiene lo stesso contributo (ridottissimo rispetto al comune di Roma), e dichiara di avere 24 milioni di euro per comperare l’Eliseo: cosa aspetta ad ‘adeguare’ alle esigenza della nuova Fondazione il suo contributo? forse il nome del nuovo direttore in base al cui gradimento aumenterà più o meno il contributo? Una logica che fa male al teatro e alle istituzioni. Ricordo a tutti che si tratta di teatro pubblico pagato con i saldi dei contribuenti.

Va bene che De Fusco non è un manager, ma vogliamo invece parlare di teatro un momento: neanche il suo progetto culturale la convince?

De Fusco è un grande regista e porterà la sua idea in cartellone, che però è un'idea legata solo alla tradizione e in quanto tale un po’ superata e sicuramente non competitiva . La tradizione va preservata e valorizzata, ci mancherebbe, ma anche la creatività dei giovani artisti ai quali – cone teatro pubblico – vanno garantiti mezzi adeguati e non un “parcheggio-recinto” al Teatro India; ma serve un'offerta complessiva che sappia guardare al futuro. Il rischio è che il Teatro di Roma finisca per avere un ruolo marginale nel panorama italiano e internazionale. Di restare indietro e sarebbe davvero un’occasione sprecata