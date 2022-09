Tassisti in cerca di turisti da spennare al Vaticano: “La tariffa la decido io” La video denuncia pubblicata da Roma Pulita! mostra alcuni tassisti in attesa di caricare turisti all’uscita dei Musei Vaticani. Uno ha detto: “La tariffa la decido io”.

A cura di Alessia Rabbai

Uno dei tassisti a caccia di turisti al Vaticano (Frame dal video Roma Pulita!)

"Tassisti in cerca di turisti da spennare". È la video denuncia pubblicata dalla pagina Facebook ‘Roma Pulita!'. Le immagini, che risalgono alle 20.30 dello scorso venerdì sera 16 settembre, mostrano alcuni turisti in fila in via del Vaticano, per prendere il taxi dopo la visita ai Musei. A raccontarci cosa accade è Stefano Miceli, amministratore di ‘Roma Pulita!', in un commento pubblicato sui social network: "I tassisti cercano proprio loro, per spennarli – scrive – Il meccanismo è semplice: se sei italiano e chiedi di salire, ti rispondono che l’auto è prenotata. Se sei straniero, inizia la lotteria. Ce n’è uno che coordina e, dopo aver concordato un prezzo che nulla ha a che vedere con le tariffe comunali, stabilisce chi deve salire e dove". Il video ha ricevuto i commenti indignati degli utenti e tante condivisioni.

"Applico le tariffe che voglio io"

Nel video la cittadina che lo ha filmato spiega: "I tassisti arrivano e si fermano fuori dallo spazio consentito, contrattano sulla tariffa e se alle persone non va bene non le carica". Mentre stava riprendendo con il cellulare si sente "Signora non faccia foto", le ha intimato uno dei tassisti. Quando la donna le fa fatto notare che dovrebbe applicare le tariffe normali per tutti, sia turisti che non e che non può fare come gli pare le ha risposto: "Io applico quello che ca*** voglio io".

"Avvisata la polizia locale e il sindaco Gualtieri"

Miceli ha specificato inoltre di avere già avvisato della vicenda le forze dell'ordine e di Roberto Gualtieri, che sono in possesso del filmato: "Prima di pubblicare questo video, i cui i dati sensibili sono stati cancellati e le voci camuffate, ho fatto in modo che arrivasse nelle mani del comandante della polizia locale e in quelle dello staff del sindaco. In attesa dei loro provvedimenti, godetevi lo ‘spettacolo' con cui Roma celebra la Settimana europea della mobilità. Nella totale anarchia".