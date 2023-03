Tassista aggredisce vigilante in aeroporto, Patané: “Stiamo valutando revoca della licenza” “Stiamo verificando gli estremi per la revoca della licenza”, queste le parole dell’assessore Eugenio Patanè sul tassista che nei giorni scorsi ha aggredito due vigilantes nell’aeroporto di Fiumicino.

A cura di Beatrice Tominic

È successo all'aeroporto di Fiumicino: un tassista ha aggredito le guardie giurate che si trovavano davanti al terminal degli arrivi internazionali per controllare eventuali truffe ai turisti. Proprio il comportamento dell'uomo ha spinto i vigilantes ad avvicinarsi: aveva iniziato a rifiutare tutte le corse dirette per Roma, lasciandole agli altri colleghi e preferendo soltanto quelle verso Fiumicino o la zona lido. Notato dai due, appartenenti alla task force predisposta all’aeroporto Leonardi Da Vinci, per prima cosa li ha insultati, poi ha colpito in pieno volto uno di loro: è seguita una vera e propria rissa, con calci e pugni da entrambe le parti.

La guardia giurata è finita a terra, poi si è rialzata e ha risposto con altrettanti calci e pugni. Nel frattempo colleghi e alcuni passanti hanno iniziato a bloccare il tassista, tenendolo per le braccia: "Fermi, fermo!", si sentono gridare nel video.

Dopo il triste spettacolo, che sicuramente resterà nella mente dei turisti appena atterrati, non ha tardato ad arrivare la reazione di Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, che ha già annunciato: "Stiamo verificando gli estremi per la revoca della licenza".

Il commento di Patané

"Episodi come quelli accaduti al Terminal di Fiumicino sono intollerabili: per questo motivo ho chiesto al Dipartimento Mobilità se sussistano le condizioni per poter giungere ad una revoca della licenza al tassista violento ai sensi dell’articolo Art. 21-quinquies della legge 241/90″.

La volontà del Campidoglio è chiara: "Oltre ad esprimere piena e totale solidarietà alla vittima dell’aggressione, vogliamo applicare la sanzione più severa nei confronti del conducente – ha continuato a spiegare – Roma Capitale infatti non può più tollerare che una minoranza di soggetti violenti, che operano nell’illegalità, continuino ad arrecare un danno di immagine irreparabile alla categoria e a tutta la città".