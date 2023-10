Tarquinia, Enrico si tuffa in mare per l’ultimo bagno della stagione e muore È Enrico Fanelli il 75enne morto in mare in zona Marina Velca a Tarquinia. A notare il cadavere è stato un pescatore.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia al largo di Tarquinia, dove un uomo di settantacinque anni è morto mentre faceva l'ultimo bagno della stagione. I drammatici fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 ottobre sul litorale della provincia di Viterbo. Si chiamava Enrico Fanelli, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava facendo un bagno come amava tanto fare e come pare fosse solito ogni mattina, ma stavolta non è più riemerso all'altezza della spiaggia Marina Velca. L'ipotesi è che si sia sentito male mentre era in acqua, colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Ad accorgersi della sua presenza è stato un pescatore, che ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana. Subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano, perché era già deceduto. Presenti i militari della Capitaneria di Porto che hanno la competenza in mare e i carabinieri della locale Compagnia a supporto delle operazioni.

I militari hanno ascoltato alcuni presenti e svolto gli accertamenti di rito. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata tarsferita in obitorio, poi riconsegnata alla famiglia per i funerali. La notizia dell'improvvisa scomparsa di Enrico si è diffusa rapidamente nelle ore successive e la comunità si è stretta intorno alla famiglia con tanti messaggi di cordoglio.