Tanya Yashenko accusata di circonvenzione di incapace. Il principe: "Per lei ero solo un bancomat" Secondo l'accusa, la donna avrebbe approfittato del suo ex costringendolo a fare regali a lei e alla sua famiglia per un totale di un milione e mezzo di euro.

A cura di Natascia Grbic

"Da subito ho avuto paura di perderla, per questo l’ho riempita di regali. L’ho fatto per sopravvivere. Ma per lei alla fine ero diventato un bancomat. Se non gli avessi dato quello che voleva, lei mi avrebbe lasciato". Si è tenuta ieri a piazzale Clodio l'udienza per il processo che vede protagonisti il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa e la sua ex compagna, la modella Tanya Yashenko, accusata di circonvenzione di incapace. L'uomo, che ha denunciato l'ex nel dicembre 2021, ha ripercorso davanti ai giudici la relazione con la donna, durata due anni, e durante la quale le avrebbe dato beni per un milione e mezzo di euro. Ma, secondo l'accusa, non si tratterebbe di regali: per il pubblico ministero Stefano Pizza, la donna si sarebbe approfittata del principe, costringendolo a farle regali sotto la costante minaccia di lasciarlo. E lui, che aveva il terrore di rimanere solo, avrebbe pagato viaggi e regali non solo a lei, ma anche a tutta la sua famiglia.

Lunghissima la lista dei regali descritta dall'uomo e riportata da Il Corriere della Sera: "Una smart e una Mercedes dal costo di 85 mila euro, pagata con bonifico. Solo che la ha guidata solo il fratello. Proprio il fratello è stato sempre presente nella nostra relazione. Quando viaggiavamo gli pagavo l’albergo e gli noleggiavo la macchina. Dovevo pagare io per il fratello, perché ero l’uomo. Certo anche il fratello sarebbe stato un uomo, ma io che potevo fare? A Tanya ho preso un B&B a piazza di Spagna per 110 mila euro, più 30 mila euro di arredamenti". Tanti anche gli orologi di lusso. Una volta, in un negozio, lei sarebbe andata su tutte le furie perché non le stava comprando nulla: per costringerlo a tirare fuori il portafogli, gli avrebbe detto che per lei ci sarebbero stati uomini disposti a pagare anche un milione di euro.

Nel 2021, Bonanno di Linguaglossa ha deciso di denunciarla. "Le ultime volte in cui l’ho sentita, poco dopo la mia denuncia, mi disse che era in un monastero, che stava male. Avrei voluto raggiungerla per consolarla. Lei me lo ha proibito. Ma non era vero, era tutta una messa in scena, si trovava dal suo ex". Durante l'udienza, Yashenko ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. "Si è presentato come un uomo sensibile dalla prima volta in cui mi è venuto a prendere a casa. Forse abbiamo sbagliato, altrimenti ancora oggi staremo insieme".