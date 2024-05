video suggerito

A processo Yashenko, l’ex del principe Bonanno: soldi e regali da un milione restano sotto sequestro Tanya Yashenko è accusata di circonvenzione d’incapace. Avrebbe sottratto al principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa quasi un milione e mezzo di euro tra soldi e gioielli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rimangono sotto sequestro i regali che il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa ha fatto alla sua ex compagna, Tanya Yashenko. Si tratta di un tesoretto di circa un milione e duecentomila euro tra soldi e gioielli. La donna, accusata di circonvenzione di incapace, andrà a processo il prossimo 18 giugno. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Un bed and breakfast a piazza di Spagna, un iPhone, gioielli, soldi. Questi alcuni dei beni sequestrati e sui quali sono in corso accertamenti. "Utilizzavo la carta di credito di Bonanno con il pos del mio b&b perché era il suo modo di regalarmi dei soldi.Anche il b&b è stato un suo regalo", ha dichiarato Yashenko durante l'interrogatorio di garanzia con il pubblico ministero Stefano Pizza.

Una volta denunciata dal principe, Yashenko ha trasferito il denaro ricevuto sul conto corrente dell'ex fidanzato, proprio per evitare il sequestro e mettere al riparo i soldi. "Quando sono stata denunciata da Bonanno, O. mi ha proposto di dargli tutti i soldi che avevo sui conti correnti, circa 890mila euro, per evitarne il sequestro. Lui mi promise la restituzione e io gli ho versato tutto in assegni. Quando ho richiesto il denaro indietro, i rapporti con O. si sono deteriorati".

Leggi anche La truffa che ha portato al sequestro di 63 milioni in bitcoin: uno Schema Ponzi di criptovalute

Il processo nei confronti della donna, accusata di circonvenzione d'incapace, comincerà il prossimo 18 giugno. Da parte sua, Yashenko ha sempre negatodi aver dilapidato il patrimonio del principe, dicendo di non essersi mai accorta che fosse incapace di intendere e di volere. "I regali? Dalla borsa agli orologi, certo che me li ha fatti tutti Giacomo. Ma io sono stata con lui per amore. Non avevo bisogno dei suoi soldi, mi sono impegnata fin da ragazza a guadagnare". Non le crede la procura, che ha chiesto e ottenuto il processo.