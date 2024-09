video suggerito

Tangenziale Est chiusa fino al 4 ottobre 2024: lavori sulla rampa in via Prenestina Dall’11 settembre al 4ottobre 2024 chiude la Tangenziale Est nel tratto della rampa per via Prenestina in direzione San Giovanni. I nuovi lavori si inseriscono nei cantieri per il Giubileo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tangenziale Est (Immagine di repertorio)

La Tangenziale Est ha chiuso ieri, mercoledì 11 settembre, nel tratto della rampa di uscita di via Prenestina. La chiusura al traffico proseguirà fino a domenica 4 ottobre 2024. I lavori fanno parte degli interventi in calendario per la riqualifica della Tangenziale Est, una delle strade maggiormente trafficate di Roma, in vista del Giubileo 2025. I lavori sono partiti a luglio scorso e la Tangenziale Est è stata riaperta al traffico ad agosto, in quelli che il sindaco Roberto Gualtieri ha definito "tempi record".

Orari e giorni dei nuovi lavori sulla Tangenziale Est

I nuovi lavori sulla Tangenziale Est sono iniziati ieri e proseguiranno per tre settimane. Il cantiere sarà operativo sulla rampa di via Prenestina verso San Giovanni h24 e sette giorni su sette. La strada in quel tratto sarà chiusa al transito dei veicoli.

I nuovi lavori sulla Tangenziale Est

I lavori di Anas riguardano il completo rifacimento della strada e l’allestimento del ponteggio nella parte inferiore della rampa. Interventi che, spiegano dal Comune di Roma, sono possibili solo con l'interruzione delle linee elettriche del trasporto pubblico. Gli interventi riguardano anche la parte strutturale per la riparazione del calcestruzzo ammalorato e di riverniciatura. Ripartiranno a breve di notte in orario notturno i lavori per sostituire i pannelli fonoassorbenti, deiguard rail e delle reti incidentate, che fanno parte degli interventi in programma in vista del Giubileo 2025 previsti da Anas sulle strade principali della Capitale.

Entusiasta dell'andamento dei cantieri l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: "Inizia un lavoro complesso, che richiede attenzione per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e il buon esito del cantiere – commenta- Anas può avviare queste particolari lavorazioni solo previa interruzione dell’elettricità della rete tranviaria e abbiamo atteso l’ok della Mobilità per procedere. I lavori seguono un incastro di tempi al millimetro e un costante coordinamento con gli altri dipartimenti capitolini.

Procedono, lungo la direttrice Tangenziale, anche i lavori di messa in sicurezza di via del Foro Italico che Anas sta eseguendo h24 sei giorni su sette. I cantieri sulle strade vanno avanti senza sosta, anche il Dipartimento dei Lavori pubblici sta avviano decisivi lavori in viale Trastevere, via Cilicia e viale Tirreno e procedono quelli sui Lungotevere e ponti. Tutta la città è oggetto di manutenzione costante: pavimentazioni, caditoie e segnaletica tornano in totale sicurezza".