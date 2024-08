video suggerito

Dopo due mesi riapre la Tangenziale Est a Roma, Gualtieri: “Lavori finiti in tempi record” Da ieri sera alle 20.30 ha riaperto la Tangenziale Est a Roma. I lavori continueranno fino a febbraio 2025, quelli che riguarderanno la strada saranno effettuati dalle 23 alle 6 del mattino per non arrecare disagi ai cittadini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il sindaco Gualtieri riapre la Tangenziale Est

È stata riaperta dopo due mesi la Tangenziale Est di Roma, chiusa al traffico veicolare dal 24 giugno scorso. Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Gualtieri, parlando in un intervento di riqualificazione costato complessivamente quattordici milioni di euro di fondi per il Giubileo che il Comune ha consegnato ad Anas. La riapertura è scattata alle 20.30 del 29 agosto, dopo due mesi di disagi e traffico nel quadrante est di Roma, con code di chilometri nelle vie limitrofe alla Tangenziale.

"Un lavoro eccellente e realizzato in tempi da record, visto che abbiamo aperto cinque giorni prima del previsto – ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Erano lavori indispensabili, non un semplice rattoppo ma un intervento in profondità che si attendeva da 35 anni; infatti, le condizioni della sopraelevata erano pessime. Abbiamo rifatto oltre 3 km di strada, adesso si può proseguire con i guardrail, i pannelli fonoassorbenti e le riverniciature, lavorando soprattutto di notte quando la tangenziale è chiusa. Voglio ringraziare tutti, l'assessorato ai Lavori pubblici, l'Anas e l'impresa appaltatrice per questo lavoro cosi' sfidante che prosegue, grazie ad un investimento complessivo di 14 milioni di euro".

Il cantiere proseguirà fino a febbraio 2025 con la riparazione di parti strutturali, la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti, di parte del guardrail danneggiato da incidenti stradali, e la riverniciatura. I prossimi lavori, fa sapere il Comune, saranno effettuati dalle 23 di sera alle 6 del mattino, ore in cui la Tangenziale Est è chiusa. La decisione è stata presa per evitare ulteriori problemi per i cittadini, che già quest'estate sono stati alle prese con disagi causati dal traffico impazzito in tutta la zona.

"Riportiamo la soprelevata di Roma a condizioni adeguate – ha dichiarato l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – Chiudiamo questa fase con un po' di anticipo rispetto al cronoprogramma, grazie all'impegno di Anas e delle imprese. Adesso passiamo alla struttura con le lavorazioni in sospensione utilizzate per la prima volta a Roma. Questa metodologia ci permette di impattare il meno possibile sulla viabilità, velocizzando le operazioni. A oggi abbiamo riqualificato il 70% della viabilità principale e stiamo andando avanti con continuità per rendere le nostre strade sempre più sicure. Le città dove ci sono i cantieri sono città vive e curate, la presenza dei lavori e' sintomo di benessere. I primi risultati iniziano a essere evidenti e anche dopo il Giubileo i romani potranno essere soddisfatti".