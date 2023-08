Tampona il fidanzato in moto mentre è fermo al semaforo: soccorso in codice rosso Paura per un giovane travolto dalla fidanzata mentre era fermo al semaforo rosso. Trasportato in ospedale ha un trauma alla colonna vertebrale e alla gamba.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una giovane coppia di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla via Casilina, che si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 20 agosto. Il giovane è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere a cure mediche. Secondo le informazioni apprese la fidanzata lo ha tamponato mentre era fermo al semaforo in moto. Come riporta Il Messaggero infatti non si sarebbe accorta che era scattato rosso, lui si è fermato ad attendere il verde e lei forse sovrappensiero lo ha travolto inavvertitamente con l'auto.

Subito la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. Sono stati momenti concitati. Sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono serie. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e alla gamba, ne avrà un po' per la guarigione, ma fortunatamente non rischia di morire. Presenti i carabinieri per i rilievi di rito, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.