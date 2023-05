Talenti, scende dal suv e spara contro uno scooter: colpi di pistola davanti a “Lo zio d’America” È successo nel pomeriggio di oggi nel quartiere Talenti: la sparatoria, in pieno giorno, fra due mezzi che si trovavano lungo via Ugo Ojetti.

La sparatoria è avvenuta davanti al noto ristorante "Lo Zio America", nel quartiere di Talenti, nel quadrante nord est della capitale. In pieno giorno, nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 maggio 2023, due fratelli si trovavano a bordo del loro suv, in sosta vicino piazza Talenti, fra via Ugo Ojetti e via Romagnoli. All'improvviso uno scooter si è accostato all'automobile: in sella due persone, probabilmente con il volto coperto almeno in parte dal casco.

Senza neanche scendere dal mezzo, una delle due persone in sella alla moto è riuscito a rompere uno dei finestrini anteriori del suv, trovandosi faccia a faccia con uno dei due fratelli che erano al suo interno. Quest'ultimo, a quel punto, è sceso dall'automobile e ha estratto dalle tasche una pistola: ha puntato allo scooter e ha iniziato a sparare. Immediatamente gli individui in sella alla moto sarebbero fuggite: secondo alcune persone presenti al momento dei fatti, anche loro avrebbero sparato qualche colpo di arma da fuoco verso il suv prima di scappare. Nessuna delle persone rimaste coinvolte nella sparatoria avrebbe riportato ferite.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i carabinieri della stazione di Talenti in collaborazione con quelli della compagnia di Montesacro, il Nucleo Radiomobile e la VII Sezione rilievi. A chiamare il 112, numero di emergenza unico nue, saerebbero stati numerosi residenti e passanti dopo aver sentito distintamente i colpi di arma da fuoco esplodere nelle vicinanze.

I militari hanno iniziato immediatamente a raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare chiarezza su quanto avvenuto questo pomeriggio e hanno effettuato i rilievi del caso nella zona coinvolta. Non si esclude che le due persone in sella allo scooter si siano avvicinate al suv per provare a derubare quelle che, invece, si trovavano al suo interno.