Taglia la legna con la motosega e si ferisce al collo: Bruno muore dissanguato Non c’è stato nulla da fare per Bruno Carnevale, morto dissanguato per una ferita al collo. Stava tagliando la legna con la motosega.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia nel Frusinate, dove un uomo è morto dopo essersi ferito con una motosega. La vittima come riportano le testate locali si chiama Bruno Carnevale, un pensionato settantunenne del posto. I drammatici fatti sono avvenuti mercoledì 2 agosto intorno alle ore 8 in via Le Pietre, in località Fossato Aurello.

Bruno secondo quanto ricostruito stava spaccando la legna da accatastare per l'inverno con la motosega vicino casa, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo dello strumento. La motosega lo ha raggiunto al collo e lo ha ferito gravemente. In poco tempo è morto dissanguato e quando sono arrivati i soccorsi non c'è stato purtroppo più nulla da fare. A dare l'allarme sono stati i famigliari.

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il taglio è stato talmente profondo da recidere l'aorta e la perdita di sangue è stata copiosa. Presenti sul posto per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri della stazione di Pontecorvo. Lutto a Pico, Bruno era conosciuto nel piccolo centro del Frusinate, che conta poche centinaia di abitanti. Appresa la notizia della sua drammatica scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data per i funerali, per riunirsi ai suoi cari e dargli l'ultimo saluto.