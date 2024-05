video suggerito

Bimbo di 4 anni beve candeggina: elitrasportato al Gemelli di Roma Paura in Ciociaria, dove un bimbo di 4 anni ha ingerito per errore della candeggina. A lanciare l’allarme la mamma del piccolo, subito elitrasportato al Gemelli di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Ha bevuto accidentalmente della candeggina ed è stato immediatamente trasportato al policlinico Gemelli di Roma. È quanto accaduto ad un bambino di 4 anni di Morolo, nel Frusinate, che si trovava in casa sua. Il piccolo ha rischiato di procurarsi gravi ustioni, ma fortunatamente è stato prontamente soccorso e ora si trova sotto costante controllo medico.

Bimbo di 4 anni beve la candeggina: cosa è successo

I fatti sono avvenuti lunedì scorso nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, in un'abitazione nel comune di Morolo, fra le colline del Frusinate. Il bimbo di 4 anni ha ingerito accidentalmente la candeggina, come racconta la testata locale di Ciociaria Oggi.it. È bastato un attimo, ma fortunatamente la mamma del piccolo si è presto accorta dell'accaduto e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari del 118, insieme a medici e infermieri che hanno immediatamente provveduto a sottoporre il bimbo alle prime visite e cure.

L'elitrasporto al Gemelli di Roma

La candeggina ingerita dal bimbo non era tantissima, ma per scongiurare ogni rischio è stato attivato l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato nel comune in cui vive il bimbo, attirando l'attenzione di tutta Morolo. Il bimbo è stato elitrasportato d'urgenza a Roma, al policlinico Gemelli, dove è stato sottoposto a tutti gli esami del caso. Fortunatamente, non sembra si trovi ancora in pericolo. Lo spavento è stato molto, ma il pronto intervento della madre e del personale sanitario ha scongiurato il peggio.

Oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri che hanno raggiunto la casa del piccolo per avere maggiori informazioni sull'accaduto.