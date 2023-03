Sventata truffa a un’anziana a Roma: “Sono tuo nipote, ho bisogno di 30mila euro subito” A sventare la truffa è stato il figlio della signora, che ha visto sul cellulare la scena attraverso le telecamere installate in casa per controllare la mamma anziana.

A cura di Enrico Tata

"Sono tuo nipote, ho grossi problemi, ho bisogno di 30mila euro", ha detto il truffatore al telefono. Dopo aver parlato con colui che credeva essere un parente, l'anziana, 88 anni, ha fatto accomodare il complice in casa e gli ha consegnato 9mila euro in contanti, in pratica tutti i suoi risparmi. A sventare la truffa è stato il figlio della signora, che ha visto sul cellulare la scena attraverso le telecamere installate in casa per controllare la mamma anziana.

L'anziana ha riportato un trauma cranico e lesioni ad una mano

Ha subito raggiunto l'appartamento e ha visto il truffatore che cercava di scappare. Per fuggire ha anche spinto a terra sia madre che figlio, provocando alla prima una ferita alla testa e diversi tagli alle mani. Sul posto, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno constatato un trauma cranico e varie lesioni alla mano. Fortunatamente, niente di grave per la signora.

Il responsabile della tentata truffa è stato identificato

Sulla tentata truffa stanno indagando gli agenti della polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma e dl XIV distretto Primavalle. Dopo approfondite indagini e su disposizione del gip, hanno proceduto ad eseguire un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni italiano. Quest'ultimo dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria e lesioni aggravate. La tentata truffa è avvenuta lo scorso mese di novembre. Il responsabile è stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e grazie alle descrizioni fornite dalla signora e da suo figlio.