Suv si scontra con una moto e poi si schianta contro un albero: morto il conducente L’incidente è avvenuto a Rocca di Corno, in provincia di Rieti. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri sera sulla statale 17, all'altezza di Rocca di Corno, in provincia di ieri. Un uomo di settant'anni è deceduto dopo essersi scontrato con una moto: finito fuori strada ha impattato contro un albero ed è morto sul colpo. La vittima originaria di Capena, è stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco ormai priva di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, il 70enne si sarebbe prima scontrato con una moto, e poi sarebbe uscito fuori strada, terminando la sua corsa contro un albero. Immediato l'arrivo dei soccorritori del 118 sul posto, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La strada è stata chiusa al transito per il tempo necessario a eseguire i rilievi e rimuovere l'auto sulla quale viaggiava l'uomo.

Due uomini morti nel fine settimana

Quello avvenuto ieri sera è stato solo l'ultimo di una serie di incidenti che si sono susseguiti nel weekend. Un uomo di quarantatré anni è deceduto a Nepi dopo aver perso il controllo della moto. Fatale l'impatto con l'asfalto, che non gli ha lasciato scampo. Il centauro è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ieri sera, invece, un uomo di cinquant'anni è morto mentre percorreva la Roma – Fiumicino in sella alla sua moto. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sono state tre automobili e la moto della vittima, che ha fatto un volo di diversi metri prima di impattare violentemente con il guardrail. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente.