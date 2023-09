Suv investe un’adolescente sulle strisce pedonali davanti a scuola a Colli Aniene Tragedia sfiorata davanti ad una scuola di Colli Aniene, dove un suv ha investito una ragazzina di undici anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali mandandola in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una ragazzina di undici anni è finita in ospedale, investita da un'auto davanti all'Istituto comprensivo Angelica Balabanoff di via Giuseppe Scalarini in zona Colli Aniene a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di martedì scorso 26 settembre. Ad urtarla è stato un suv guidato da un uomo di quarant'anni, che si è fermato a prestarle i primi soccorsi e che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 8, la giovane stava camminando in strada nei pressi della scuola e stava attraversando sulle strisce pedonali quando, improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la vettura, una Hyundai Tucson, l'ha travolta all'altezza di viale Sacco e Vanzetti, scaraventandola sull'asfalto. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio e davanti ai compagni di scuola e ai genitori che li accompagnavano all'entrata.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza in pochi minuti è arrivata l'ambulanza col personale sanitario a bordo, che ha soccorso la bambina e l'ha trasportata in codice arancione al policlinico Umberto I.Arrivata al pronto soccorso del nosocomio romano la giovane è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Presenti per i rilievi di rito e gli accertamenti di propria competenza gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che hanno ascoltato alcuni testimoni e riscotruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità a carico dell'automobilista.