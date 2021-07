"Dammi cinque euro o ti buco le gomme della macchina". Una vera e propria banda di parcheggiatori abusivi tenta ogni giorno di farsi pagare dai romani che parcheggiano sulla via Litoranea Ostia-Anzio per andare a Capocotta. Lungo la strada che costeggia le spiagge libere, riporta il Messaggero, i posteggiatori sono ovunque. Ieri la polizia di Ostia ha effettuato un blitz per tentare di risolvere il problema. Gli agenti agli ordini del dirigente Antonio Mendolia hanno scoperto che si trattava di un vero e proprio racket organizzato nei minimi particolari, con tanto di automobile che fa avanti e indietro per verificare il lavoro degli ‘esattori' e per avvertire tutti in caso di arrivo della polizia.

Chi si rifiutava di pagare, trovava le ruote della macchina o della motocicletta squarciate, la vettura danneggiata o peggio ancora ripulita di tutti gli oggetti di valore lasciati all'interno. La modalità è sempre la stessa: l'automobilista viene aiutato a parcheggiare, gli viene indicato il posto e poi scatta la richiesta di pagamento. In pratica un'estorsione con tanto di tariffario a seconda dei veicoli: due euro per le moto, cinque euro per le macchine. Per chi non paga, come detto, scatta la ritorsione. Gli agenti hanno stimato che alcuni posteggiatori nel weekend arrivano anche a farsi consegnare oltre cento euro al giorno. Tra l'altro, nel fine settimana i prezzi chiesti per la sosta aumentano.

Identificati dieci posteggiatori abusivi

Ieri gli agenti hanno identificato dieci posteggiatori abusivi, tutti provenienti dal nord Africa e tutti denunciati e multati. I dieci sono stati trovati con addosso un giubbotto catarifrangente, una sorta di divisa. Il timore, fondato stando a quanto emerso dalle indagini, è che facciano tutti parte della stessa organizzazione criminale, che gestisce il racket dei parcheggi sul litorale romano.