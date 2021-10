Suicidio all’ospedale di Viterbo: paziente si lancia dal nono piano del Belcolle Tragedia all’ospedale Belcolle di Viterbo, dove una donna di sessantasei anni è morta dopo essersi suicidata lanciandosi dal nono piano. La paziente era ricoverata da qualche giorno nel reparto di Gastroenterologia. Avrebbe lasciato un biglietto in cui scrive la sua intenzione di togliersi la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Una paziente ricoverata nel reparto di Gastroenterologia al Belcolle è morta, dopo essere precipitata dal nono piano dell'ospedale di Viterbo. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 30 ottobre. La vittima è una sessantaseienne originaria di Vignanello, ma residente a Capranica, entrambi Comuni del Viterbese. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 22 quando la donna, che si trovava ricoverata da qualche giorno, è caduta da una finestra, situata al nono piano del nosocomio dell'Alto Lazio. Purtroppo inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.

La donna morta al Belcolle si è suicidata

Richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per i rilievi di rito, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi è che la sessantaseienne si sia allontanata di nascosto dalla stanza che le era stata assegnata, per salire le scale diretta ai piani più alti dell'edificio. Una volta arrivata al nono, si è lasciata cadere nel vuoto da un altezza di diversi metri, un impatto che non le ha purtroppo lasciato scampo. Come riporta la testata locale Tuscia Web, la donna avrebbe lasciato un biglietto nel quale ha spiegato chiaramente che era intenzionata a togliersi la vita. Appresa la notizia della sua tragica scomparsa, la comunità, sconvolta, si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e vengano celebrati i funerali.