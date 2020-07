in foto: Il presidente Mattarella al Circo Massimo

È stato un trionfo per il Rigoletto che è andato in scena ieri sera, per la prima volta, nell'inedita cornice del Circo Massimo nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Per garantire il distanziamento sociale e posti per oltre 1400 spettatori, gli organizzatori hanno preferito spostare la manifestazione dalla ormai tradizionale location delle Terme di Caracalla all'antico stadio romano dove è stato costruito un palco immenso per favorire la distanza anche tra gli attori in scena. In platea c'era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e accolto al suo arrivo dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Tra il pubblico anche il presidente della Camera, Roberto Fico, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini.

Il regista Damiano Michieletto e il maestro Daniele Gatti, a cui è stato tributato un lungo applauso, hanno voluto portare in scena una versione del capolavoro di Giuseppe Verdi ambientata in un fantasioso mondo criminale anni Ottanta: c'erano bande di malavitosi con maschere da clown, automobili d'epoca, rapimenti e uccisioni. Una trasposizione "noir" dell'opera che ha convinto il pubblico. Le repliche si svolgeranno sabato 18 e lunedì 21 luglio. Applausi anche al cast, dal protagonista Roberto Frontali a Rosa Feola (Gilda), Ivan Ayo'n Rivas (il Duca di Mantova), Riccardo Zanellato (Sparafucile), e anche al coro guidato da Roberto Gabbiani, alle scene di Paolo Fantin, ai costumi di Carla Teti, ai movimenti coreografici di Chiara Vecchi e alle luci di Alessandro Carletti.