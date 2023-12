Stupri Garbatella e Anzio, nel 2016 l’arresto per aver massacrato una 57enne: s’indaga su altre vittime Le due donne violentate a Garbatella e Anzio potrebbero non essere le sole vittime di Valentine Omwanta, nel 2016 già arrestato per tentato omicidio dopo aver massacrato di botte una 57enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Valentine Omwanta, l'uomo accusato di aver stuprato una donna a Garbatella e una ragazza ad Anzio, potrebbe aver compiuto altri stupri. Lo pensano gli investigatori della Squadra mobile, che stanno procedendo con i dovuti accertamenti per verificare se vi siano altre vittime del 32enne, recluso adesso in carcere a Velletri con l'accusa di violenza sessuale. Era stato arrestato già una volta nel 2016, con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver massacrato di botte una donna di 57 anni a Trapani, dopo una festa. Gli agenti non escludono che l'uomo possa aver abusato di altre donne, soprattutto nel sud Italia, dove ha vissuto diversi anni.

Omwanta è l'uomo accusato di aver stuprato una donna di quarantaquattro anni il 30 settembre 2022 alla Garbatella a Roma, e una ragazza di diciannove anni ad Anzio. Il suo Dna è stato trovato su entrambe le scene del crimine, e per questo è stato arrestato nei giorni scorsi. Nel caso dello stupro alla Garbatella, riporta Il Corriere della Sera, il suo telefono è stato agganciato dalle celle, segno che era anche in zona quella sera.

Le modalità delle violenze, sia nel caso della Garbatella sia in quello di Anzio, sono molto simili. In entrambi i casi il 32enne ha legato le vittime con delle fascette, per poi rapinarle. Nel primo caso Omwanta ha aggredito la donna mentre stava tornado alla macchina dopo essere stata a cena in un ristorante con le amiche. Nel secondo, ha bloccato la 19enne appena scesa dal pullman per tornare a casa, trascinandola in delle baracche poco distanti. Dopo le violenze, riporta sempre Il Corriere della Sera, ha tentato di soffocarle.