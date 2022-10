Stuprata alla Garbatella: si cerca un uomo con giubbotto rosso, forse un maniaco seriale L’aggressione è avvenuta nella notte del 30 settembre scorso in via Valignano, proprio alle spalle del cuore della Garbatella.

A cura di Enrico Tata

C'è un identikit: l'uomo che ha stuprato una 44enne alla Garbatella indossava un giubbotto rosso, ha la carnagione olivastra e parla italiano. È stato visto sia dalle amiche della donna che da alcuni passanti e anche la vittima ha fornito dettagli utili alla sua identificazione. Per il momento, invece, non sembrano esserci telecamere di sicurezza che abbiano immortalato la violenza o la fuga dell'aggressore. La sua identità, quindi, rimane ancora del tutto misteriosa. Da valutare anche l'esito degli esami eseguiti sul posto dalla polizia scientifica alla ricerca di tracce di dna del responsabile. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un maniaco seriale.

La ricostruzione della violenza

L'aggressione è avvenuta nella notte del 30 settembre scorso in via Valignano, proprio alle spalle del cuore della Garbatella. Una stradina che però è buia, isolata e di notte certamente non è frequentata da molte persone. La donna aveva aperto la portiera della sua macchina per poi mettere in moto e tornare a casa dopo una serata trascorsa fuori. L'uomo l'ha afferrata per il collo e l'ha spinta sui sedili. Per fortuna, le amiche l'hanno messo in fuga. La stavano aspettando al ristorante Botrini, che si trova a neanche 200 metri di distanza da via Valignano. Stando a quanto ricostruito, la vittima era andata a prendere la macchina per poi passare a prendere le altre davanti al ristorante e risparmiare loro, in questo modo, una passeggiata sotto la pioggia battente. Probabilmente qualcuno l'ha seguita dal ristorante. Prima di scappare, l'uomo ha rubato alla vittima qualche centinaio di euro in contanti. La donna è stata soccorsa e accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, dov'è stata medicata e poi ascoltata dagli investigatori della squadra mobile della questura di Roma.

Dov'è avvenuta l'aggressione

Come detto, l'aggressione è avvenuta a pochi passi dal cuore della Garbatella, una zona molto frequentata anche a tarda sera. Via Valignano, tuttavia, è defilata e molto buia di notte. La signora ha affermato di essersi accorta della presenza di un uomo soltanto quando lui le ha afferrato con violenza il collo e l'ha spinta in macchina con estrema decisione. Ha tentato in tutti i modi di divincolarsi, ma decisivo è stato l'intervento delle amiche, che hanno deciso di andare a controllare dato che la loro amica era scomparsa da troppo tempo.