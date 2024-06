video suggerito

Stupra un'aspirante modella: arrestato il titolare di un'agenzia di casting I carabinieri hanno arrestato un 60enne titolare di un'agenzia di casting per violenza sessuale. Avrebbe stuprato un'aspirante modella ed è già stato denunciato da altre giovani.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha suprato un'aspirante modella, costringendola ad avere un rapporto sessuale, nonostante lei si fosse rifiutata. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno arrestato e portato in carcere un uomo di sessant'anni, titolare di un'agenzia di casting, che dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. I militari hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, come disposto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta dalla Procura della Repubblica. Non sarebbe la prima volta che l'uomo abbia messo in atto comportamenti del genere, ma è già indagato per denunce simili presentate da altre aspiranti modelle.

La violenza sessuale a Firenze

Secondo quanto accaduto in sede d'indagine i fatti sono avvenuti a Firenze, città in cui il sessantenne gestiva un'agenzia di casting. La modella ha sporto denuncia ai carabinieri ai carabinieri di via In Selci a Roma, a gennaio scorso. I militari hanno ascoltato la donna e raccolto le informazioni utili da inviare in Procura. Ha raccontato di essersi rivolta all'agenzia di casting, perché era in cerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo e delle passerelle della moda dei brand di lusso. Aveva appunto il sogno di sfilare e comparire sulle copertine patinate delle riviste.

Titolare dell'agenzia di casting stupra aspirante modella

Il titolare dell’agenzia, approfittando delle sue aspettative lavorative e con la scusa di scattarle foto per fare dei book fotografici, è riuscito a rimanere da solo con lei. In quei momenti, abusando della sua posizione, l'avrebbe toccata, cogliendola di sorpresa e impedendole di reagire. L'avrebbe costretta a fare sesso contro la sua volontà, nonostante lei si fosse più volte rifiutata. I carabinieri hanno raggiunto il sessantenne nella sua abitazione di Firenze, lo hanno arrestato e portato nel carcere di Sollicciano.