Studenti occupano il Meucci a Roma: “Dalle scuole costruiamo l’opposizione al governo Draghi” Questa mattina gli studenti hanno occupato il Meucci a Roma, in zona Monti Tiburtini. Non si arresta l’ondata di mobilitazione delle scuole romane.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina gli studenti del Meucci hanno occupato la scuola. Continua l'ondata di mobilitazione degli studenti che in questi giorni hanno deciso di occupare gli istituti romani chiedendo di essere ascoltati e di rimettere al centro del paese un dibattito serio sulla direzione in cui sta andando l'istruzione pubblica. "Siamo complici e solidali con gli studenti del Meucci che stamattina, nonostante le intimidazioni della preside e delle forze dell'ordine, hanno occupato la sede succursale dell'istituto per protestare contro la situazione disastrosa in cui versa l'istruzione pubblica nel nostro paese, dall'edilizia scolastica alla impossibilità per gli studenti di costruirsi un futuro degno – scrivono gli studenti di Osa in un comunicato – Gli studenti romani non si fermeranno qua: continuiamo a costruire l'opposizione al Governo Draghi".

Occupato il Meucci: studenti in trattativa con la vicepreside

Sul posto questa mattina davanti al Meucci, alcune pattuglie dei carabinieri. A quanto appreso da Fanpage.it, gli studenti sarebbero in trattativa con la vicepreside per l'occupazione. Già ieri, in una mail inviata al corpo docente, il preside dell'Istituto Von Neumann (centrale del Meucci) chiedeva agli insegnanti di "impegnarsi al meglio per impedire a pochi scalmanati di creare disordini e rischi per altri studenti. Chiederò l'intervento della polizia e tutto quanto necessario per denunciare i responsabili". Gli studenti, saputo della mail, hanno deciso di procedere comunque con l'occupazione della scuola. Si tratta del 19esimo istituto occupato nella capitale a partire da settembre.