Studenti in tenda contro il caro affitti incontrano Rocca: “Ci prende in giro, la protesta continua” “La Regione sostiene di aver realizzato 800 posti letto in soli sei mesi, ma ne risultano molti meno – spiegano gli studenti – Ci hanno dato appuntamento fra 20 giorni. Ci presenteremo, ma nel frattempo alla Sapienza restano le tende”.

A cura di Beatrice Tominic

L’incontro di ieri con il presidente della Regione Lazio Rocca.

Sono stati accolti ieri pomeriggio all Regione Lazio i ragazzi e le ragazze in protesta contro il caro affitti che da quasi due settimane sono accampati all'università della Sapienza, prima davanti all'ingresso e poi sotto alla statua nella Minerva, lungo il viale che, per l'occasione, è stato ribattezzato "delle Tende".

Da tempo gli e le studenti chiedono un incontro con Meloni e Rocca. E quando, qualche giorno fa, la rettrice dell'ateneo, Antonella Polimeni, li ha raggiunti alle tende per chiedere loro di spostarsi e permettere le potature alle piante, si sono rivolti direttamente a lei, chiedendole di fare da intermediaria con la Regione e il Governo, gli unici in grado di dare loro le risposte. L'appuntamento è stato stabilito proprio per il tardo pomeriggio di ieri, ma nonostante le due ore di riunione, non sono emerse ancora soluzioni al problema. E gli e le studenti restano in ateneo, con le tende piantate in segno di protesta.

La reazione degli e delle studenti dopo l'incontro

"Il presidente Rocca si è presentato senza dati e soluzioni e non ha preso in considerazione il nostro documento con le proposte – hanno dichiarato Leone Piva e Mattia Santarelli, coordinatore e vice di Sinistra Universitaria – La Regione sostiene di aver realizzato negli ultimi 6 mesi 800 posti letto in più, ma ne risultano solo 300 e sono comunque merito della giunta precedente".

Il documento, firmato dalle associazioni Primavera degli Studenti, Unione degli Universitari, Link, la neonata Minerva (che, come lamenta, non ha ricevuto alcun invito formale all'appuntamento) e Vento, è stato consegnato alla Regione. "Hanno cercato di delegittimare la nostra protesta, non ci hanno dato risposte – dicono – L'unico impegno concreto che ha preso Rocca è riconvocare il tavolo fra venti giorni. Speriamo possa mantenere questa promessa".

All'incontro, erano state invitate associazione da tutti e tre i grandi atenei pubblici della capitale. "Se è un confronto vero, restiamo lì fino alle 20 – hanno dichiarato prima di essere ricevuti – Altrimenti è solo un altro appuntamento formale". E così è stato. Un incontro iniziato poco dopo le 18.30 e durato circa due ore.

La protesta non si arresta: le tende restano alla Sapienza

Rocca stavolta, a differenza di quanto avvenuto a maggio, è stato presente in aula in carne ed ossa, come si vede nella foto di apertura, insieme alla delegazione di studenti in protesta. Nessun messaggio videoregistrato, nessuna videocall. Ma anche zero risposte. "Non ci possiamo accontentare del nulla, alla Sapienza restano le tende – ha confermato Santarelli – Per la giunta Rocca è tutto sotto controllo e si è già fatto tutto il possibile. Ma ci sono ragazzi e ragazze che non arrivano a fine mese, non sanno dove dormire. E così per loro studiare diventa impossibile".