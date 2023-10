Studenti in tenda contro il caro affitti alla rettrice Polimeni: “Vogliamo un incontro con Rocca” Farsi da intermediaria fra la Regione o il Governo: è questa la richiesta alla rettrice Polimeni che oggi ha raggiunto i ragazzi e le ragazze in protesta nelle tende alla Sapienza.

La rettrice Polimeni in visita alle tende della Sapienza.

Mattinata movimentata alle tende dell'università di Roma La Sapienza dove gli e le studenti stanno protestando da una settimana esatta. Nel viale della Minerva, che ormai è stato ribattezzato viale delle Tende, questa mattina, ad una settimana esatta dall'inizio della protesta, è arrivata anche la rettrice Antonella Polimeni. Come raccontato a Fanpage.it da Mattia Santarelli, di Sinistra Universitaria, i ragazzi e le ragazze in protesta sono stati invitati nel Rettorato: "Una delegazione di studenti in protesta è stata invitata nel Rettorato per discutere della situazione. La rettrice ci ha detto che avremmo dovuto liberare il viale per permettere alcuni interventi alle piante", spiega.

"Noi ci siamo rifiutati di essere accolti in Rettorato e anche di favorire l'operazione richiesta dall'ateneo: la nostra protesta continua, non possiamo permetterci di interromperla neanche per un secondo. Così è stata lei a raggiungerci alle tende".

Il viale della Minerva rinominato viale della Tende.

La richiesta alla rettrice dalle tende

Nella mattinata di oggi la rettrice è arrivata nel viale in cui gli e le studenti si sono accampati: "Finalmente ha fatto tappa fra le tende in questa seconda fase di protesta – spiega Santarelli – Le abbiamo detto che abbiamo bisogno che si faccia garante fra noi e la Regione, fra noi e il Governo. Non si può continuare a temporeggiare. Il problema è reale". Nel corso dell'incontro, nella foto di apertura, la rettrice Polimeni ha dichiarato di sostenere la protesta e di impegnarsi ad aiutare gli studenti nelle loro richieste.

"Finalmente l’ateneo si è degnato di ascoltarci, anche se solo per una questione logistica – aggiunge Leone Piva coordinatore dell'associazione – Vogliamo che ora si impegni nel portare qua Rocca e Meloni. Sia chiaro, non ce ne andremo finché non avremo risposte concrete".