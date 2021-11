Studentessa violentata sul pianerottolo di casa: la salvano le coinquiline Il fatto è successo a settembre in via Cola di Rienzo, nel cuore del quartiere Prati a Roma. All’aggressore è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

A cura di Enrico Tata

L'ha seguita fin dentro il palazzo e addirittura fino al pianerottolo del suo appartamento. Lì ha tentato di violentarla, ma la ragazza, una studentessa statunitense, è stata salvata dalle sue coinquiline. L'hanno fatta entrare subito in casa e sono riuscite a chiudere la porta in faccia all'aggressore, uno straniero incensurato di 42 anni. Il fatto è successo a settembre in via Cola di Rienzo, nel cuore del quartiere Prati a Roma.

La versione della vittima: avvicinata con la scusa di fumare una sigaretta

La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata in strada dall'uomo, che le aveva proposto di fumare una sigaretta. Dopo qualche istante il 42enne ha cominciato a baciarla e a palpeggiarla. Lei ha tentato di divincolarsi, ma è stata seguita fino a casa e addirittura fino al pianerottolo dell'appartamento. Le sue coinquiline, vista la situazione, sono riuscite a farla entrare in casa chiudendo subito la porta e lasciando l'aggressore all'esterno. I carabinieri hanno immediatamente rintracciato l'uomo attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza del quartiere e del condominio dove alloggiava la ragazza. Tra l'altro quest'ultimo era stato fermato e controllato quella stessa sera da un'altra pattuglia, insospettita dal suo vagare senza meta. Grazie al riconoscimento fotosegnaletico le ragazze hanno potuto confermare l'identità dell'arrestato. Viste le prove schiaccianti a suo carico, all'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura, disposta dalla procura di Roma, è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Roma San Pietro.